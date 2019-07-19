2019/07/19 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة المنظمة لتظاهرات تيار الحكمة العراقي عباس السوداني ان "مطالبنا خدمية وسنعلن عنها في تظاهرتنا الجماهيرية" المقررة يوم غد الجمعة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. هذا ما يريده تيار الحكمة من الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. هذا ما يريده تيار الحكمة من الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).