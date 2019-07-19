تركيا تقصف مخيم مخمور شمالي العراق

2019/07/19 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في حزب العمال الكردستاني الخميس بأن مقاتلات تركية قصفت بعدة صواريخ مخيم مخمور في شمال العراق.





وقال المصدر لمراسل "الحرة" في أربيل، إن القصف بدأ في وقت متأخر مساء الخميس، مضيفا أن لا معلومات متوفرة عن حجم الأضرار والضحايا.

يذكر أن مخيم مخمور يضم اللاجئين الأكراد الأتراك المحسوبين على حزب العمال الكردستاني، لجأوا من جنوب شرق تركيا إلى العراق في التسعينيات.

ومنطقة مخمور تقع إلى جنوب غرب مدينة أربيل في شمال العراق، وسبق لتركيا أن قالت إنها "تغذي" القواعد الخلفية للمتمردين الأكراد في جبال قنديل.

ومنذ 1984، يخوض حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا، تمردا داميا على الأراضي التركية، لكن قيادته العسكرية تتمركز في جبال قنديل في شمال العراق قرب الحدود مع تركيا.

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