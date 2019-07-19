اول صورة و معلومات عن المتورط بقتل نائب القنصل التركي في اربيل – صور

2019/07/19 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بس عراق : أعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن في اقليم كوردستان هوية احد المشاركين في حادث اطلاق نار في اربيل يوم الاربعاء الماضي.وجاء في بيان للمؤسسة انها تنبه المواطنين في الاقليم الى ان التحقيقات الخاصة بحادث اطلاق النار في اربيل مستمرة، مشيرة الى انها تنشر صورة شخص يدعى (مظلوم داغ) من مواليد […]

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