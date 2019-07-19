عباس علي العلي - هل لنا أن نجعل الدين ديمقراطيا في الواقع؟

2019/07/19 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الدين حكم كلي في بناءه الفكري ومراده العام دون النظر مثلا إلى صيغة الخطاب وتوجهه للكل أو طلبه من المتلقي أن يؤمن به أو لا يؤمن على قاعدة النهائي والخلاصة التامة، هذه قضية منفصلة بذاتها دون موضوعها العام فهو أي الدين كفكرة أو رؤية فكرية متكاملة يمتاز بخط متصل من المبدأ لما يسمى الغائية البعدية المؤسسة على نتيجة بدية أو غاية النتائج منه، هنا منطقا لا يمكن أن نزج فيه ما ليس من المقدمات ولا ينتج ما ف......

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