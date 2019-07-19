ميساء المصري - بعد إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية ..ترامب و اللعب بذيل الأسد .

2019/07/19 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري في ظل تصاعد تبادل التهديد بين أمريكا وإيران، وتزايد التحديات التي تواجه طهران في إدارة المواجهة مع واشنطن .ترتكب أمريكا سقطة سياسية بإسقاطها لطائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز في صورة تطرح تساؤلات منها هل جاء إسقاط الطائرة الإيرانية بحجة مراقبتها للقوات والقواعد الأمريكية وإمكانية إسقاطها لذخيرة أو حتى تنفيذ طلعة إنتحارية حيث يتم تزويدها بالمتفجرات وتوجيهها إلى هدف ما ؟ وربما هو أمر وارد متى ما س......

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