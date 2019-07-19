سوق الطائرات المسيرة سيصل إلى 14 مليار دولار

2019/07/19 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت دراسة إن سوق الطائرات المُسيرة غير العسكري ستتضاعف عالميا إلى ثلاثة أمثال حجمها الحالي خلال العقد المقبل لتصل إلى 14.3 مليار دولار،

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