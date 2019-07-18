2019/07/19 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eRFu1Jlu1mU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المداولة - حسين عرب 2019/7/18) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المداولة - حسين عرب 2019/7/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).