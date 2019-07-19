الفشل يخيم على مسار الحوار السياسي في الجزائر

2019/07/19 | 05:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفشل يخيم على مسار الحوار السياسي في الجزائرالجزائر – تعترض مبادرة الحوار التي أطلقها المنتدى الوطني للتغيير العديد من المطبات التي تنذر بفشلها، بسبب الغموض المخيم على الوضع السياسي في البلاد، وتدهور العلاقة بين الأطراف الفاعلة في المعارضة فضلا عن اهتزاز الثقة بين الشارع وقطاع عريض من القوى السياسية والمدنية.واضطر رئيس المنتدى الوطني للتغيير، عبدالرحمن عرعار، إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول الشخصيات التي أدرجت في لائحة الرموز التي اقترحها التنظيم لقيادة الحوار الوطني، وذلك بعد اللغط الذي أثاره موقف المناضلة التاريخية جميلة بوحيرد، التي صرحت بأنها “لم تُستشر في المسألة”، وأنها ترفض “أي خطوة يشارك فيها من ساهموا في بناء هذا النظام”.وكان منتدى التغيير المدني قد أدرج عدة شخصيات لقيادة الحوار الوطني، شغلت مناصب سامية في الدولة خلال عقود ماضية، على غرار مولود حمروش ومقداد سيفي وكريم يونس وأحمد طالب الإبراهيمي.وذكر بيان المنتدى، الذي يرأسه الناشط في مجال الطفولة عبدالرحمن عرعار، أن “المبادرة المعلن عنها اجتهاد منه لكون الشخصيات المقترحة تمثل التوافق الوطني ولها قبول شعبي ورسمي، وأن المنتدى المكون من هيئات وفعاليات مدنية قد تواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على موافقتها، لقبول الانخراط في المسعى”.وأوضح أن الأسباب التي أفضت إلى إدراج أسماء المجاهدة جميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش، تتمحور حول “تمثيلهم الشعبي ورمزيتهم لدى الشارع الجزائري، والقبول الذي يحظون به نظير وزنهم السياسي ورصيدهم النضالي ما أكسبهم قبولا لدى الرأي العام”.وقال “إن ذلك لا ينقص من قيمة أي شخصية في القائمة المقترحة، فلا نستطيع خوض مسار الحوار بدون هذه النوعية من الرجال والنساء نشيد بمواقفهم ونحترم قراراتهم وآراءهم ونبقى رهن إشارتهم، المهم أن مسار الحوار يأخذ طريقه للخروج من الجزائر وتنتصر الجزائر”.وكان الكشف عن لائحة الشخصيات المقترحة لقيادة الحوار قد أثار لغطا كبيرا في البلاد، بسبب اختراقها لجدار الصمت الذي يخيم على المشهد الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة، قياسا بحالة الاستقطاب الحاد بين سلطة الأمر الواقع والحراك الشعبي.وإذ رحبت عدة أطراف بالمبادرة، واعتبرتها خطوة إيجابية في طريق الخروج من الأزمة، ما زالت مواقف الطبقة السياسية متحفظة، ويكون غياب رموزها في الهيئة المقترحة سبب عدم تحمسها، خاصة وأن الطابع المستقل والمتنوع للشخصيات المقترحة، هو السمة الغالبة على لائحة منتدى التغيير المدني.

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