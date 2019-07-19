صدقة المال وصدقة العاطفة

2019/07/19 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شيخ وقور:

رأيت إبنتي البارحة تأخذ قليلا من الفاصوليا والأرز..



ثم وضعتها في صينية نحاس و أضافت إليها الباذنجان و الخيار و حبات من المشمش..

و

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