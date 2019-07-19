نائب كردي يكشف عن أطراف تسعى للاطاحة بحكومة عبد المهدي بورقة الكرد

2019/07/19 | 06:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ارام بالاتي، إن زيارة مسرور بارزاني بعد تشكيل حكومة الاقليم بفترة قصيرة تمثل رسالة تطمينية الى الحكومة الاتحادية بأن نهج حكومة الاقليم هو تصفير المشاكل والتصالح وحل جميع المشاكل العالقة منذ عام 2005″، مبينا ان الزيارة وضعت خارطة طريق للعمل المشترك بين جميع الاطراف بغية حل […]

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