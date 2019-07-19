بعد مائة عام من الآن 2119م

2019/07/19 | 06:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنكون جميعا مع أقاربنا وأصدقائنا تحت الأرض حتما

وسيكون مصيرنا الأبدي قد أصبح واضحا جليا أمام أعيننا

وسيسكن بيوتنا أناس غرباء

وسيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون

لن يتذكروا

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