2019/07/19 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق يتعرض تيار الحكمة الى ازمة داخلية حادة نتيجة خلافات كبيرة بين اعضائه، تتجه نحو انشقاق جديد للتيار، يقوه وزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان.وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان مباحثات تجري الان بين عبد الحسين عبطان، وعدد من قيادات الحكمة المؤيدة له وانصاره، لانجاز تشكيل حزب جديد خارج تيار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن انشقاق في تيار الحكمة يقوده عبطان، ومباحثات لتشكيل (واعدون) برئاسته) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن انشقاق في تيار الحكمة يقوده عبطان، ومباحثات لتشكيل (واعدون) برئاسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).