الأرجنتين تصنف حزب الله رسميا تنظيما إرهابيا

2019/07/19 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القرار الأرجنتيني بتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا وتجميد أصوله خطوة قد تستتبعها خطوات أخرى من دول في هذا الجزء من العالم حيث

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