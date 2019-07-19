الليرة التركية ترتفع بعد تصريحات ترامب بشأن العقوبات على تركيا

2019/07/19 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الليرة التركية بعد ظهر اليوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا عقوبات على

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