الأخطاء الدفاعية تضع تونس في المركز الرابع

2019/07/19 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخطاء الدفاعية تضع تونس في المركز الرابعالقاهرة – أنهى المنتخب التونسي بطولة أمم أفريقيا في المركز الرابع بعد خسارته أمام نيجيريا في المباراة الترتيبية بهدف نظيف تسبب فيه المدافع ياسين مرياح والحارس معز بن شريفية.وتزايد الضغط على منتخب تونس بعد خروجه من الدور نصف النهائي أمام السنغال بهدف “قاتل” في الحصة الإضافية الأولى بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي 0-0، وكان نتيجة خطأ أيضا من المدافع ديلان برون.وكلفت الأخطاء الدفاعية المتكررة تونس كثيرا في نسخة الكان الحالية وحرمتها من الحصول على مركز ثالث ونيل الميدالية البرونزية.وفشل “نسور قرطاج” بقيادة المدرب الفرنسي ألان جيريس في تعويض خسارة الدور نصف النهائي، بينما احتل المنتخب النيجيري بقيادة المدرب الألماني غرنوت رور المركز الثالث في البطولة القارية للمرة الثامنة في تاريخه.وأبدى جيريس أسفه لهدف النيجيري أوديون إيغالو، الذي رفع قبل خروجه مصابا رصيده في ترتيب هدافي البطولة إلى خمسة أهداف، بفارق هدفين عن الجزائريين رياض محرز وآدم أوناس والسنغالي ساديو مانيه الذين سيكونون أمام فرصة تخطيه عندما يتواجه المنتخبان الجزائري والسنغالي في النهائي على ملعب القاهرة الدولي.

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