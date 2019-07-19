إنفانتينو يتوقع مباراة مثيرة بين الجزائر والسنغال

2019/07/19 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنفانتينو يتوقع مباراة مثيرة بين الجزائر والسنغالالقاهرة – أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أنه يتوقع مباراة كبيرة بين الجزائر والسنغال الجمعة في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.وقال رئيس الاتحاد الدولي في افتتاح الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “أهنئ مصر على تنظيمها دورة رائعة استثنائية وبالملاعب العصرية الممتازة التي أقيمت عليها مباريات البطولة”.وأضاف “أهنئ الجزائر والسنغال على وصولهما إلى المباراة النهائية.كما أهنئ نيجيريا وتونس على مشوارهما.ننتظر مباراة كبيرة، أتوقع مشاهدة مواجهة قوية تعكس المستوى الذي شاهدناه حتى الآن”.وأعرب السويسري عن جزيل شكره لمصر بعد “الاستضافة الرائعة” لكأس الأمم الأفريقية 2019، وأيضا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي “كاف”.وقال إنفانتينو خلال كلمته لعمومية الكاف في القاهرة، إنه فخور بالتعاون بين الاتحادين الدولي والأفريقي والتدخل لإنهاء بعض المشكلات التي تواجهها الكرة الأفريقية حاليا.وأكد أن الوضع كان أسوأ بكثير في الفيفا، مما يعانيه الكاف حاليا، لكنه نجح في قلب المنظومة وإجراء تعديلات واسعة، وهو ما سيتكرر في الاتحاد الأفريقي، على حد قوله. وأضاف “الدول الأفريقية كانت ضدي في انتخابات الدورة الأولى، ثم دعمتني بالإجماع في الثانية، لقد اقتنعوا بعملي وهو أمر يسعدني، وأعتقد أننا تحدثنا كثيرا عن إصلاح الكرة الأفريقية، وحان الآن وقت العمل”.وتابع “قرار تعيين فاطمة سامورا أمين عام الفيفا كمشرف على الكاف، ليس بهدف التخلص منها كما يردد البعض، لأننا حققنا في الفيفا ما هو أكبر من إصلاح الأمور في الكاف”.وحول ما يتردد عن سيطرة الفيفا على الكرة الأفريقية، قال إنفانتينو “ولماذا لم يقولوا إن الكاف سيطر على الفيفا بوجود فاطمة سامورا في منصب الأمين العام؟ الأمر ليس بهذه الصورة..نسعى لإصلاحات مميزة، كما أننا لن نقوم بنسخ ما تفعله دول أوروبا، بل نسعى لما يناسب الكرة الأفريقية”.

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