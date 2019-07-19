2019/07/19 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اعتمد على سلطانه ذل

ومن اعتمد على رأيه ضل

ومن اعتمد على عقله اختل

ومن اعتمد على بدنه اعتل

ومن اعتمد على صحبه مل

ومن اعتمد على ولده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العهد نيوز" تصبحكم بالخير والاعتماد على الله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العهد نيوز" تصبحكم بالخير والاعتماد على الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).