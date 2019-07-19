2019/07/19 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اطلاق "أوسع" عملية جوّية ضدّ حزب العمال الكوردستاني في العراق.وقال أكار "عقب الهجوم في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكوردستاني عبر أوسع عمليّة جوية بجبال قنديل".وخلال العملية التي انطلقت الخميس، قال أكار إن الجيش التركي دمر ملاجئ وكهوفا لحزب العمال الكوردستاني.وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه الأربعاء بإطلاق نار في أربيل، كبرى مدن إقليم كوردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية بشمال العراق، بـ"الردّ المناسب" على هذا الهجوم.بالمقابل نفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.وفي نهاية مايو، شنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على المناطق الجبلية في شمال العراق بالتحديد داخل اراضي اقليم كوردستان مستهدفة مخابئ حزب العمال الكوردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن اطلاق "أوسع" عملية جوية ضد حزب العمال الكوردستاني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن اطلاق "أوسع" عملية جوية ضد حزب العمال الكوردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).