كليب جديد لمحمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى حاجز المليون في ساعات

2019/07/19 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كليب جديد لمحمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى حاجز المليون في ساعاتطرح الفنان المصري محمد رمضان، كليبا غنائيا يسمى "إنساي"، جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد لأول مرة، حيث كسرت الأغنية حاجز المليون ونصف المليون بعد صدورها بـ13 ساعة فقط.وظهر محمد رمضان من خلال الأغنية وهو يعمل شيفا في أحد المطاعم بباريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر.تتحول حياة رمضان وسعد لمجرد من الفقر إلى الغنى بعد عثورهما على ثروة طائلة داخل سيارة، وأطلقا على نفسهيما لقبي الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.أغنية "إنساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

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