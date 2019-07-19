صبحي مبارك مال الله - في الذكرى ال61 لثورة الرابع عشر من تموز المجيدة !

2019/07/19 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله نستذكر هذه الأيام ثورة الشعب والجيش العراقي التي أنفجرت في صباح يوم الرابع عشر من تموز -الأثنين-/1958 أي قبل أحدى وستين عاماً، هذه الثورة التي أحدثت ضجة كبرى على المستوى الدولي والإقليمي حيث كانت صدمة قوية للدوائر الإمبريالية والرجعية ومفاجأة لها في وقت كان العراق مكبل بقيود المعاهدات الإسترقاقية ، وحلف بغداد العسكري الذي ضم العراق، أيران، تركيا، باكستان والمملكة المتحدة والذي تأسس عام 1955 ثم أنس......

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