حزب العمال يتحدث عن قصف تركي لمخيم مخمور

2019/07/19 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت الليرة التركية، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريح للدفاع الجوي من روسيا.واستقرت الليرة في وقت سابق اليوم متجاهلة قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة إف35 بعد أن بدأت بتسلم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400 الأسبوع الماضي.

وصعدت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.6140 مقابل الدولار عقب تعليقات ترامب قبل أن تتراجع إلى 5.6350 في أواخر جلسة التداول، لكنها تبقى مرتفعة 0.85 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء البالغ 5.6840 .

وتضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشطن بأنها ستفرض عقوبات على شريكتها في حلف شمال الأطلسي إذا مضت قدما في شراء منظومة الصواريخ الروسية.

ويركز المستثمرون في تركيا الآن على تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بعد أن قال الرئيس رجب طيب اردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، محافظ البنك المركزي قائلا إنه فشل في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة.

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