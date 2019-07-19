النساء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر.. ما السبب؟

2019/07/19 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عدد من الباحثين إن السبب الذي يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر أكثر من الرجال قد يكون ناتجا عن عدد من التأثيرات الوراثية والتشريحية وحتى الاجتماعية.

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