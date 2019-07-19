سرقة رواية وراء كارثة إضرام النار في استوديو الرسوم المتحركة في اليابان

2019/07/19 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علل رجل أضرم النار في استوديو للرسوم المتحركة في كيوتو اليابانية حيث قتل 33 شخصا وأصيب 36 آخرون بحروق متفاوتة الشدة فعلته بـ"سرقة رواية" له.

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