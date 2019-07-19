2019/07/19 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربع نساء من النواب الديمقراطيات في الكونغرس الأمريكي بـ«العودة» إلى بلادهن الأصل التي جئن منها، متهماً إياهن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يستطيع ترامب أن يعود إلى «بلده الأصلي»؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يستطيع ترامب أن يعود إلى «بلده الأصلي»؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).