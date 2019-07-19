بالوثيقة: العقوبات الامريكية تطال شخصيات عراقية

2019/07/19 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أصدرت وزارة الخزانة الامريكية، أمس الخميس، وثيقة باللغة الانجليزية، تتضمن عقوبات على اربع شخصيات عراقية.وبحسب الوثيقة، تشمل العقوبات "احمد الجبوري وريان الكلداني ونوفل العاقوب وابو جعفر الشبكي".

ووفي الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة الاميركية، قد أعلن عن فرض عقوبات على عراقيين اثنين.انتهى/س

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