تركيا تعلن اطلاق 'أوسع' عملية جوية ضد حزب العمال

2019/07/19 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اطلاق "أوسع" عملية جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وقال أكار "عقب الهجوم في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة لحزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوية بجبال قنديل".وخلال العملية التي انطلقت ( في ساعة متقدمة من ليلة امس الخميس)، قال أكار إن الجيش التركي دمر ملاجئ وكهوفا لحزب العمال الكردستاني.

وقتل نائب القنصل التركي ومرافقه (الأربعاء 17 تموز) بإطلاق نار في أربيل، فيما توعدت أنقرة، بـ"الردّ المناسب" على هذا الهجوم.بالمقابل نفى المتحدث باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.

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