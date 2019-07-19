سلاح الجو التركي يشن غارات على مواقع حزب العمال جنوب اربيل

2019/07/19 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن سلاح الجو التركي، غارات على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني جنوب اربيل في اقليم كردستان العراق.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن سلاح الجو التركي شن في ساعة متقدمة من ليلة امس، ثلاث غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في سفح جبل قره جوغ قرب مخيم "حسن جودي" بقضاء مخمور جنوب اربيل .



واشار الى أن الحصيلة الأولية بحسب المعلومات الواردة وفقا لمصادر امنية وطبية مقتل 18 شخصا وعشرات الجرحى، منوها الى عدم صدور أي تصريح رسمي.





يذكر ان قضاء مخمور الذي يبعد نحو 65 كم جنوب مدينة اربيل مركز اقليم كردستان، يقطنه أكثر من ألفي عائلة من عوائل عناصر الحزب.





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