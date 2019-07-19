ترامب: لا ندرس حالياً فرض عقوبات على تركيا بسبب “إس-400”

2019/07/19 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تدرس في الوقت الحالي فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها مظومة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي.وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس: “نحن لا ننظر في ذلك الآن”.ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات “إف-35” الأمريكية الحديثة، …

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