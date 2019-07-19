2019/07/19 | 09:21

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ظريف يعلق بشأن انباء سقوط طائرة ايرانية مسيرة !

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نهج ممارسة الحد الاقصى

من الضغوط بانه ناجم عن استشارات خاطئة تقدم لترامب، مؤكدا بان هذا

النهج لن يصل به الى جائزة التفاوض مع ايران.وفي تصريح ادلى به لصحيفة "ناشنال اينترست" حول ادعاء الاميركيين

اسقاطهم طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز قال، انني وبناء على اتصال

لي مع طهران، لا معلومات لدينا حول فقدان طائرة مسيرة.واضاف، حتى هذا الوقت لا نعرف ما حدث.



الرئيس الاميركي يقول بانهم

استهدفوا طائرة مسيرة.



لا نعرف لمن تعود هذه الطائرة المسيرة.



لا

معلومات لدينا.

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