حادث مروري يؤدي بحياة اثنان في الموصل

2019/07/19 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة وادي حجر بأيمن الموصل تم اصابة ثلاث اشخاص اثنان فارقو الاحياة واصابة الشخص الثلاث بجروح

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