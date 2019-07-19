قتلى وجرحى بانفجار قرب جامعة كابل

2019/07/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت الشرطة الأفغانية بأن 4 أشخاص بينهم 3 مدنيين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجروح في انفجار وقع صباح اليوم الجمعة عند مدخل جامعة كابل بالعاصمة الأفغانية.

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