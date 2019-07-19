طهران تجدد نفيها بفقدان أي طائرة مسيرة في الخليج

2019/07/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفي طهران فقدان أي طائرة مسيرة

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