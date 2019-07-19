نائب يحذر حكومة كردستان من قرارات صارمة اذا لم تسدد واردات النفط للحكومة الاتحادية

2019/07/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عن تحالف سائرون مظفر الفضل حكومة اقليم كردستان الى تسديد ما بذمتها من اموال النفط الى الحكومة الاتحادية، محذرا من اصدار قرارات حازمة من مجلس النواب خلال الجلسات القليلة المقبلة.





وقال الفضل في بيان صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “إصدار القرارات الحازمة التي سيتم العمل فيها ستأتي في حال عدم الاستجابة لمطالب الحكومة الاتحادية وعلى أولوياتها ايقاف رواتب الاقليم واغلاق جميع المنافذ الحدودية في كردستان”.





وأكد، ان “تركيا تتحمل ايضا مسؤولية كبيرة بسبب استيرادها النفط من اقليم كردستان دون الرجوع للحكومة الاتحادية خاصة، وإنها تعد مخالفة للأعراف الدولية”.

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