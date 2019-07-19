الرافدين يعلن المشاريع الاستثمارية التي يمولها في بغداد والمحافظات

2019/07/19 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن مصرف الرافدين، المشاريع الاستثمارية التي يمولها في العاصمة بغداد والمحافظات.





وذكر بيان للمصرف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المشاريع التي تمول وتدعم ماليا من قبل المصرف هي ( مجمع درة كربلاء السكني – مجمع اليمامة السكني – مشروع مول تاون سنتر – مجمع كليات اهلي متكامل – مجمع ارض بابل السكني – مدينة الألعاب المائية – مجمع تجاري مع موقف للسيارات – مجمع جوهرة تكريت السكني – مشروع فندق برج الباقر السياحي – مجمع جواهر دجلة السكني – مشروع انشاء جامعة حمورابي – مجمع بسماية السكني – مدارس السلام – محطة كهرباء العمارة – ومستشفيات ) ومشاريع اخرى”.





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