آخر كلمة قالها مرتكب مذبحة أودت بحياة 33 يابانيا في استوديو للرسوم المتحركة

2019/07/19 | 09:35

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت تقارير صحفية يابانية عن آخر كلمات المشتبه الرئيسي في الحريق المتعمد بمدينة كيوتو، الذي راح ضحيته العشرات، والسبب المرجح وراء ارتكاب الجريمة، التي ارتفعت حصيلة قتلاها.

وكان رجل اقتحم استديو للرسوم المتحركة في كيوتو، التي تعتبر عاصمة اليابان القديمة، الخميس، وأشعل النيران فيه، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، وجرح عشرات آخرين.

ونقل الرجل، الذي أصيب أيضا بجروح إلى المستشفى من أجل علاج الجروح التي أصيب بها نتيجة النار التي أشعلها بعد أن سكب مادة سائلة سريعة الاشتعال.

وشددت الشرطة اليابانية على أن الرجل لم يكن يعمل في الاستوديو، ورفض المحققون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن دوافع المعتدي.

لكن شهود عيان أبلغوا وسائل الإعلام أن المهاجم كان يشتكي بغضب من شيئا ما سرق منه، ربما من قبل الشركة المسؤولة عن الاستديو.

وقال ناجون من الكارثة إن المهاجم كان يصرخ "موتوا" عندما بدأ في سكب السائل السريع الاشتعال وإضرام النار في المكان.

وبثت وسائل الإعلام اليابانية مقاطع فيديو تظهر لحظة اعتقال الرجل، الذي ارتكب أسوا عملية قتل جماعي في البلاد منذ 20 عاما.

وكانت حصيلة أولية تحدثت عن سقوط نحو 24 قتيلا، قبل أن يرتفع الرقم لاحقا إلى 33، فيما بلغ عدد المصابين 36.

بغداد اليوم-متابعة

جدد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني نفي طهران فقدان أي طائرة مسيرة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسقاط بحريته طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.

وكتب عراقجي عبر "تويتر" صباح اليوم: &q

بغداد اليوم _ متابعة

دعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إيران إلى الإفراج "فورا" عن ناقلة نفط احتجزتها في مضيق هرمز بتهمة تهريب وقود.

وقال متحدث باسم الوزارة الأميركية في رسالة أرسلت بالبريد الالكتروني لـ"رويترز"، إ

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، أن قوات الجيش أحبطت هجوما انتحاريا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وكتب العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "عناص

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