تركيا تعلن إنطلاق عملية واسعة في شمال العراق

2019/07/19 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، اطلاق "أوسع" عملية جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني شمال العراق.وقال أكار "عقب الهجوم في أربيل، وجهنا ضربة قاصمة ل‍حزب العمال الكردستاني عبر أوسع عمليّة جوية بجبال قنديل".

وأضاف، إن "الجيش التركي دمر ملاجئ وكهوفا ل‍حزب العمال الكردستاني"، لافتاَ الى إن "العملية التي انطلقت في ساعة متقدمة من ليلة امس الخميس".

وتوعدت أنقرة بالرد المناسب بعد حادثة قتل نائب القنصل التركي ومرافقه (الأربعاء 17 تموز) بإطلاق نار في أربيل.

بالمقابل نفى المتحدث باسم الجناح العسكري ل‍حزب العمال الكردستاني ديار دنير أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.انتهى/س

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