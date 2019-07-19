صحيفة تعلن الموعد المحتمل لعودة نيمار الى برشلونة

2019/07/19 | 09:42

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متابعة:سومر نيوز

أفادت تقارير صحفية فرنسية، عن الموعد المحتمل لإنضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الف...

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