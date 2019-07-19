وعد حكومي مهم لمزراعي الشلب

2019/07/19 | 09:42

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بغداد:سومر نيوز

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي على زيادة الدعم الحكومي لمزارعي الشلب بدءاً من الموسم المقبل....

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