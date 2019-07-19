دراسة: ضغط الدم قد يسبب السكتة

2019/07/19 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أكد باحثون من أمريكا، أنه من الممكن أن يعكس كل من معدل الضغط الانقباضي والانبساطي خطر الإصابة بأحد الأمراض، مثل السكتة الدماغية.وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة «نيو أنجلاند جورنال أوف ميدسن» الطبية، إن ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ليس هو وحده المؤشر على ارتفاع احتمال التعرض لمرض.واضاف الباحثون أن ضغط الدم […]

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