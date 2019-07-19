2019/07/19 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن تواصلها مع مؤسسات الحكومة الخدمية والتنظيمية مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية متمثلة بوفد يرأسه الشيخ فراس العبيدي تزور مديرية المرور في بابل“ حيث تم الاتفاق مع السيد مدير المرور بتنسيق العمل مع بعض الأفراد من منتسبي مرور بابل حول توزيع منشورات لسائقي المركبات تبين الحكم الشرعي من الالتزام بقوانين السير ووضع بوسترات في مداخل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية تزور مديرية المرور في بابل النعيم نيوز.

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