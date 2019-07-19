تمهيدا لرحيل لوكاكو.. يونايتد يتقدم بعرض رسمي لضم أوباميانج

2019/07/19 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على خطوة عملية من أجل الظفر بتوقيع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وبحسب ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، فإن مان يونايتد تقدم بالفعل بعرض يبلغ 62 مليون جنيه إسترليني نظير التعاقد مع اللاعب الدولي الجابوني.وأشارت الصحيفة إلى رغبة يونايتد في تجهيز […]

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