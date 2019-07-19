التربية النيابية: تدخل الاحزاب وصل الى “نقل عامل الخدمة”

2019/07/19 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكدت عضو لجنة التربية النيابية، اشواق كريم، الجمعة، ان تدخل الاحزاب بالقطاع التربوي اصبح اكبر من المعتاد ووصل ذلك التدخل الى نقل عامل الخدمة من مدرسة الى اخرى، موضحة ان تلك الاحزاب تعارض تشريع القوانين المهمة للقطاع التربوي بسبب تقاطعها مع مصالحهم الشخصية.وقالت كريم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة وفي […]

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