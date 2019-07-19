2019/07/19 | 10:04

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الجمعة 19 يوليو 2019 | 10:02 صباحاً | عدد القراءات : 5

امانة بغداد تعلن فتح ٢٥٠ شارعا ضمن قاطع الدورة

بغداد/..اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية .

واوضحت الامانة في بيان تلقته وكالة" عين العراق نيوز" ان "ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الحواجز الكونكريتية وفتحت ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (١٠-١٦)عام فضلا عن رفع الحواجز الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وايضا من على المجسرات".

واضاف البيان ان "ملاكات الدائرة قامت بأعمال تاهيل الشوارع بعد فتحها عبر صيانة الخدمات التحتية وترقيع واكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال اغطية المشبكات المتضررة فيها".انتهى

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