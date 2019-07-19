مقتل واصابة ١٢ شخصاً بتفجير عند بوابة جامعة كابول

2019/07/19 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، مقتل شخصين وجرح ١٠ آخرين بتفجير وقع عند بوابة جامعة كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مايار في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، “قتيلين و10 جرحى سقطوا بانفجار في الدائرة الثالثة بكابول”.

بدوره، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لشرطة كابول بصير مجاهد، ان لوكالة “الانفجار وقع عند بوابة جامعة كابول”، لافتا الى ان “طبيعة الانفجار غير واضحة حتى الآن”.

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