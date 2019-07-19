2019/07/19 | 10:05

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بغداد اليوم- متابعة

تنشر بغداد اليوم اسعار صرف العملات وبيع الذهب باسواق العراق اليوم الجمعة 19 تموز 2019.

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