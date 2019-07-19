امانة بغداد: فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة

2019/07/19 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية .

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