2019/07/19 | 10:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: فتح ٢٥٠ شارعا رئيسا وفرعيا ضمن قاطع بلدية الدورة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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