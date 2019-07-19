ما السبب الذي يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر؟

2019/07/19 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد عدد من الباحثين إن السبب الذي يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر أكثر من الرجال قد يكون ناتجا عن عدد من التأثيرات الوراثية والتشريحية وحتى الاجتماعية.وتشير الأرقام الحديثة إلى أن حوالي 65% من المصابين بمرض الخرف في المملكة المتحدة من النساء، مع وجود إحصائية مماثلة في الولايات المتحدة حول مرض […]

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