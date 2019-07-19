2019/07/19 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ توعد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الجمعة، بزيادة الدعم الحكومي لمزارعي الشلب بدءاً من الموسم المقبل.وذكر بيان للامانة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الغزي استقبل وفداً من شيوخ ووجهاء محافظة النجف الأشرف برئاسة عضو مجلس النواب عبود العيساوي، لبحث ملفات تتعلق بسكان المحافظة"، مشيراً الى إن "الأمين العام تلقى طلبات أحد المشايخ، بشأن قرار لجنة آثارية يقضي بإخلاء الأراضي التي تسكنها إحدى العشائر، متعهداً بمتابعة الموضوع مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والتوجيه بالتريث بقرار الإخلاء الى حين تشكيل لجنة بهذا الشأن، لإيجاد حلول لشاغلي الأرض الواقعة قرب هور ابن نجم".

وأكد، إن "قرار مجلس الوزراء السابق لم ينص على تعويض مزارعي الشلب في محافظة النجف، وإنه بصدد إعداد دراسة عن الموضوع للنظر في طلباتهم"، لافتاً الى أن "العام القادم سيشهد رفع سعر الشراء من المزارعين مقابل دعمهم بالأسمدة والبذور، لتحسين مستوى الزراعة في البلد، وتحقيق أولويات البرنامج الحكومي".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تتوعد بزيادة الدعم لمزارعي الشلب) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تتوعد بزيادة الدعم لمزارعي الشلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).