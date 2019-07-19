2019/07/19 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد أحمد عبد الله الجبوري رئيس كتلة المحور النيابية ،اليوم الجمعة، على قرار امريكي بشموله بعقوبات مع قياديين في الحشد الشعبي والمحافظ السابق لنينوى نوفل سلطان.وقال الجبوري في بيان له اطلعت عليه “يس عراق”، “اذ نحن نتفهم معطيات القرار الأمريكي و دور خبراء التضليل في انضاجه فأننا نلتزم بسيادة القرار العراقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول رد من ابو مازن بعد شموله بالعقوبات الاميركية: “خبراء التضليل” اسهموا بانضاجها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول رد من ابو مازن بعد شموله بالعقوبات الاميركية: “خبراء التضليل” اسهموا بانضاجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).