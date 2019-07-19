2019/07/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو .. رفع أستار الكعبة استعدادا لموسم الحج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. رفع أستار الكعبة استعدادا لموسم الحج) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. رفع أستار الكعبة استعدادا لموسم الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).